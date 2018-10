FDP-Chef nur bei "neuen Personen und neuen Programmen" gesprächsbereit

Lindner: Jamaika mit Merkel und Seehofer "absolut kein Thema"

Berlin (AFP) - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat neuen Gesprächen über eine Jamaika-Koalition im Falle einer Auflösung der großen Koalition in Berlin eine klare Absage erteilt. "Jamaika ist in dieser Konstellation vor einer Neuwahl absolut kein Thema", sagte er am Dienstag im Sender n-tv mit Blick auf Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer. "Da müssen erst neue Personen und neue Programme politisch eine Rolle spielen."

Christian Lindner © AFP

Die FDP stünde allerdings zu Verfügung, wenn es darum ginge, nach einem Scheitern der großen Koalition eine Minderheitsregierung zu unterstützen, sagte Lindner weiter. "Aber wir sind nicht das fünfte Rad an einem schwarz-grünen Wagen."

Die Sondierungsgespräche für eine mögliche Koalition von Union, Grünen und FDP nach der Bundestagswahl waren im November geplatzt. Lindner hatte die Gespräche abgebrochen und dies unter anderem mit mangelnder Kompromissbereitschaft der Grünen begründet.