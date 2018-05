Linke Aktivisten starten unangemeldeten Aufzug zum 1. Mai in Berlin-Kreuzberg

Berlin (AFP) - Ohne Anmeldung bei den Behörden wollen linke Aktivisten am Dienstag (18.00 Uhr) ihre traditionelle sogenannte Revolutionäre Demonstration zum 1. Mai in Berlin-Kreuzberg starten. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz und sieht sich gut aufgestellt. Tagsüber sind wie bereits in den Vorjahren Straßen- und Parkfeste geplant. Die CDU sagte eine angesetzte Kundgebung gegen linksradikale Gewalt zuletzt wieder ab.

Das Myfest in Kreuzberg © AFP

In der Vergangenheit war es bei Demonstrationen rund um den 1. Mai immer wieder zu Ausschreitungen in Berlin und auch in Hamburg gekommen. In den vergangenen Jahren verliefen die Proteste jedoch weitgehend friedlich. Gleichwohl gilt in diesem Jahr die Stimmung wegen der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien als aufgeheizt. Seit Wochen sind die Behörden daher mit kurdischen Verbänden und Vereinen im Gespräch, um einen friedlichen 1. Mai zu gewährleisten.