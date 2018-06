Linke setzen Leipziger Parteitag mit Rede von Wagenknecht fort

Leipzig (AFP) - Die Linken setzen heute (9.00 Uhr) ihren Bundesparteitag in Leipzig fort. Erwartet wird für 12.00 Uhr eine Rede der Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht. Sie hat mit Forderungen nach Einschränkungen bei der Zuwanderung Teile der Partei gegen sich aufgebracht. Die am Samstag in ihren Ämtern bestätigten Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger sendeten in dem Dauerstreit mit der Fraktionsführung auf dem Parteitag Kompromisssignale aus.

Fraktionschefin Sahra Wagenknecht © AFP

Kipping erhielt bei ihrer Wiederwahl mit 64,5 Prozent fast zehn Prozent weniger als bei der vorangegangenen Wahl von 2016. Auch Riexinger musste Einbußen hinnehmen, er kam auf 73,8 Prozent. Die Delegierten fassten einen Beschluss, in dem sich die Partei zu offenen Grenzen für Flüchtlinge bekennt, Abschiebungen aber ablehnt.