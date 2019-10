Termin ist der 12. November - Bartsch tritt wieder an

Linke wählt nun doch noch in diesem Jahr neue Fraktionsspitze

Berlin (AFP) - Die Linken im Bundestag werden doch noch in diesem Jahr eine neue Fraktionsspitze wählen. Die Wahl wird am 12. November abgehalten, wie ein Fraktionssprecher am Freitag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Zuvor hatte Fraktionschef Dietmar Bartsch der Sendergruppe RTL/n-tv diesen Termin genannt. Kürzlich war davon die Rede gewesen, dass die Wahl auf Januar verschoben werden könnte.

Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch © AFP

Die Fraktion muss eine Nachfolgerin für die derzeitige Ko-Vorsitzende Sahra Wagenknecht wählen, die nicht wieder antritt. Bartsch bekräftige im Gespräch mit RTL/n-tv die Absicht, erneut für sein Amt zu kandidieren. Der zweite Vorsitz-Posten müsste bei der erwarteten Wiederwahl von Bartsch auf jeden Fall von einer Frau besetzt werden.

Wer die Nachfolge von Wagenknecht antreten soll, ist bislang noch offen. Sie hatte im März angekündigt, aus gesundheitlichen Grünen nicht erneut zu kandidieren. Der Fraktionsvorstand hatte die Verschiebung der Wahl auf Januar wegen des möglichen Endes der großen Koalition nach dem SPD-Parteitag im Dezember vorgeschlagen. Sollte es dazu kommen, könnte die personelle Aufstellung der Fraktionsspitze bei einer vorgezogenen Bundestagswahl von Bedeutung sein.