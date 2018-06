Parteivize Pflüger ruft SPD zum Veto auf

Linke warnt vor neuer Nato-Eingreiftruppe: "Es droht ein neues Wettrüsten"

Berlin (AFP) - Die Linke hat vor mutmaßlichen Plänen der Nato für den Aufbau einer neuen Eingreiftruppe mit etwa 30.000 Soldaten gewarnt. "Es droht ein neues Wettrüsten", sagte der stellvertretende Parteivorsitzende Tobias Pflüger am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Er forderte die SPD auf, sich gegen eine "Aufrüstungsspirale" zu stellen.

Nato-Hauptquartier © AFP

Die "Welt am Sonntag" hatte zuvor berichtet, das Bündnis wolle eine solche neue Eingreiftruppe aufbauen, die innerhalb von 30 Tagen einsatzbereit sein solle. Sie werden mit mehreren hundert Kampfflugzeugen und Schiffen ausgerüstet, berichtete die Zeitung unter Berufung auf hochrangige Nato-Diplomaten.

Ziel sei es, die Reaktionsfähigkeit für den Fall eines Angriffes aus Russland zu verbessern und weiter aufzurüsten. Deutschland werde eine "führende Rolle" in dem neuen Bereitschafts-Pool spielen.

"Die SPD begeht Wortbruch, wenn sie sich an dieser Aufrüstungsspirale beteiligt", sagte Pflüger. Parteichefin Andrea Nahles und Außenminister Heiko Maas (SPD) müssten ihr Veto einlegen, bevor die Nato-Verteidigungsminister in der kommenden Woche bei ihrem Treffen in Brüssel darüber berieten. "Entspannungspolitik und Abrüstung sind das Gebot der Stunde."