Linken-Chefs äußern sich zu Verzicht auf erneute Vorsitz-Kandidatur

Berlin (AFP) - Die Linken-Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger wollen sich am Montag (Pk. 13.00 Uhr) zu ihrem Verzicht auf eine erneute Kandidatur für den Bundesvorsitz äußern. Beide hatten am Wochenende in Schreiben an die Partei erklärt, nicht erneut antreten zu wollen. Die Linken-Spitze soll auf einem Parteitag am 31. Oktober und 1. November in Erfurt neu gewählt werden.

Linken-Parteichefin Katja Kipping © AFP

Kipping und Riexinger sind seit 2012 im Amt. Die Satzung sieht vor, dass nach acht Jahren ein Wechsel stattfinden soll. Kipping hatte am Freitagabend mit Blick auf ihre künftige Rolle angekündigt, sie wolle "weiterhin Verantwortung übernehmen" und neue linke Mehrheiten organisieren. In welcher Position sie das plant, ließ die 42-Jährige offen.