Vize-Fraktionschefin will Kandidatur am Mittwoch vorstellen

Linken-Politikerin Lay will Wagenknechts Nachfolgerin werden

Berlin (AFP) - Die Linken-Politikerin Caren Lay bewirbt sich um die Nachfolge der scheidenden Fraktionschefin Sahra Wagenknecht. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus Fraktionskreisen der Linken. Die 46-Jährige, die derzeit stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist, will ihre Kandidatur am Mittwoch vorstellen. Lay ist Expertin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik. Die Neuwahl der Fraktionsspitze findet am 12. November statt.

Die Linken-Politikerin Caren Lay © AFP

Über Lays Kandidatur hatte zunächst die "Süddeutsche Zeitung" (Mittwochsausgabe) berichtet. Viele führende Linke verbänden mit ihr auch die Hoffnung auf eine bessere Kommunikation zwischen der Fraktionsspitze und den beiden Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger, hieß es in dem Bericht. In ihrem Rundschreiben an die Abgeordneten kündigte Lay demnach an: "Ich möchte die Fraktion aus der Mitte heraus führen. Wir brauchen ein starkes Zentrum und strömungsübergreifende Zusammenarbeit."

Wagenknecht hatte vor einiger Zeit angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren zu wollen. Neben Lay bewirbt sich der bisherige Ko-Fraktionschef Dietmar Bartsch um eine weitere Amtszeit. Mindestens einen der beiden Fraktionsvorsitzenden-Posten muss eine Frau innehaben.