Linken-Ikone: Präsident Trump ist "Bedrohung für unsere Demokratie"

Linker US-Senator Sanders ruft seine Anhänger zur Wahl Bidens auf

Milwaukee (AFP) - Beim Parteitag der US-Demokraten hat der linke Senator Bernie Sanders seine Anhänger aufgerufen, im November für Präsidentschaftskandidat Joe Biden zu stimmen und Amtsinhaber Donald Trump abzuwählen. "Diese Wahl ist die wichtigste in der jüngeren Geschichte dieses Landes", sagte der frühere Präsidentschaftsbewerber am Montagabend (Ortszeit) in einer Videoansprache. Notwendig sei eine nie dagewesene Bewegung aus Menschen, die für "Demokratie und Anstand" kämpfen - und gegen "Gier, Oligarchie und Autoritarismus".

Bernie Sanders © AFP

Trump sei "eine Bedrohung für unsere Demokratie", sagte Sanders. "Die Zukunft unserer Demokratie steht auf dem Spiel. Die Zukunft unserer Wirtschaft steht auf dem Spiel. Die Zukunft unseres Planeten steht auf dem Spiel. Wir müssen uns vereinen, Donald Trump besiegen und Joe Biden als nächsten Präsidenten und Kamala Harris als nächste Vizepräsidentin wählen."

Die Linken-Ikone Sanders war im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten Bidens härtester Rivale gewesen. Der 78-Jährige warf schließlich im April das Handtuch und machte damit den Weg für Bidens Präsidentschaftskandidatur frei.

Viele linke Wähler, insbesondere jüngere, haben aber Vorbehalte gegen Biden: Ihnen gehen die Vorschläge des Mitte-Politikers nicht weit genug, etwa in der Gesundheitspolitik. Der frühere Vizepräsident ging deswegen auf den progressiven Parteiflügel zu und übernahm mehrere von dessen Vorschlägen.