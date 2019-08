CDU-Politiker: Kinder mit schlechten Deutsch-Kenntnissen müssen gefördert werden

Linnemann fühlt sich in Debatte um Einschulungen bewusst falsch verstanden

Berlin (AFP) - Der CDU-Politiker Carsten Linnemann fühlt sich in der Debatte um seine Äußerungen zur Einschulung von Kindern mit schlechten Deutschkenntnissen bewusst falsch interpretiert. Er wolle keine Kinder ausschließen, sondern ihnen im Gegenteil besondere Förderung zukommen lassen, sagte Linnemann am Mittwoch im Deutschlandfunk. Er wies in dem Interview darauf hin, dass er niemals den Begriff "Grundschulverbot" verwendet habe, an dem sich eine heftige Debatte entzündet hatte.

Grundschüler in Baden-Württemberg © AFP

"Die Deutsche Presse-Agentur hat mir diesen Begriff in den Mund gelegt, gestern haben sie sich entschuldigt", sagte Linnemann im Deutschlandfunk. Dennoch sei den ganzen Tag weiter darüber berichtet worden, dass er ein "Grundschulverbot" für diese Kinder gefordert habe. Dies habe einfach nicht gestimmt.

Er erwarte von Medien, Politiker richtig zu zitieren, sagte Linnemann. "Ich habe nie damit gerechnet, dass das solche Wellen schlägt."

Die Debatte war durch Äußerungen des CDU-Politikers in einem Interview mit der "Rheinischen Post" angestoßen worden. Darin hatte er eine spätere Einschulung mancher Kinder gefordert: "Um es auf den Punkt zu bringen: Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen", hatte Linnemann gesagt. In solchen Fällen müsse es eine Vorschulpflicht geben, notfalls müsse die Einschulung zurückgestellt werden.

Im Deutschlandfunk stellte Linnemann am Mittwoch klar: "Ich möchte niemanden ausschließen, sondern ich möchte diese jungen Menschen besonders fördern." In Hessen sei das schon Praxis, den Kindern werde damit geholfen. "Für mich ist das eine Selbstverständlichkeit, die ich da ausgesprochen habe."

Linnemann forderte Sprachtests für alle Kinder. Er kritisierte die Praxis des Bundeslands Berlin, manche Kinder gar nicht erst an solchen Sprachtests teilnehmen zu lassen. "Ich möchte deutschlandweit verbindliche Tests für alle. Wer diese Tests nicht besteht, solle zu einer Vorschule verpflichtet werden."