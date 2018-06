Bündnis berät über US-Plan für schnellere Einsatzfähigkeit

Lob von Nato und USA für Anstieg der Verteidigungsausgaben in Deutschland

Brüssel (AFP) - Ungewohntes Lob für Deutschland bei den Verteidigungsausgaben: Beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel begrüßte am Donnerstag nicht nur Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg die Pläne der Bundesregierung für einen Anstieg. Ein Pentagon-Sprecher äußerte sich gleichfalls positiv: "Wir sind ermutigt durch Deutschlands Anstrengungen", sagte er. Ob sie auch US-Präsident Donald Trump reichen werden, wird sich spätestens beim Nato-Gipfel im Juli zeigen.

Verteidigungsministerin von der Leyen beim Nato-Treffen © AFP

Die Nato hatte 2014 vereinbart, dass ihre Mitglieder die Verteidigungsausgaben binnen eines Jahrzehnts "in Richtung zwei Prozent" ihrer Wirtschaftsleistung erhöhen. Deutschland kommt seit Jahren kaum über 1,2 Prozent hinaus, im kommenden Jahr will die Bundesregierung 1,3 Prozent schaffen. Trump verlangte beim Gipfel im vergangenen Jahr jedoch, alle Nato-Länder müssten bis 2024 mindestens zwei Prozent erreichen.

Dies wird Deutschland keinesfalls schaffen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Mittwoch im Bundestag erklärt, als "politisches Bekenntnis" bis 2025 könne Deutschland 1,5 Prozent zusagen. Sie bestätigte damit ein von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) im Mai genanntes Ziel. Nach Angaben aus Regierungskreisen ist dies mittlerweile Konsens in der Koalition. Es wurde im Rahmen vereinbarter jährlicher Ausgabenpläne auch an die Nato gemeldet.

Deutschland habe die Kürzungen im Verteidigungsbereich gestoppt und damit begonnen, die Ausgaben zu erhöhen, lobte Stoltenberg. Dies seien "Schritte in die richtige Richtung".

Ihre US-Gesprächspartner seien "beeindruckt", wenn ihnen klar werde, dass Deutschland bei den Verteidigungsausgaben "in einer Dekade einen Aufwuchs um 80 Prozent" leisten wolle, sagte von der Leyen in Brüssel. Sie bezog sich damit auf die Zeit von 2014 bis 2024. Ein solcher Anstieg würde bedeuten, dass die deutschen Verteidigungsausgaben von heute rund 40 Milliarden Euro auf über 60 Milliarden Euro steigen würden.

Überschattet wurde das Verteidigungsministertreffen von Trumps Entscheidungen, sich aus dem Atomabkommen mit dem Iran zurückzuziehen und Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa zu verhängen. Stoltenberg räumte "Meinungsverschiedenheiten" zwischen den Verbündeten ein. Wenn es aber um die Nato gehe, stehe die Allianz zusammen und verstärke ihre Verteidigungsfähigkeit, sagte er. "In der Nato stärken wir die transatlantischen Bindungen."

Ähnlich äußerte sich von der Leyen: "Klar haben wir Punkte, die wir miteinander kritisch diskutieren", sagte sie. "Aber wir sind uns immer bewusst, wie sicher das Fundament ist, auf dem wir stehen."

Die Verteidigungsminister berieten am Donnerstag über eine US-Initiative für eine stärkere Einsatzfähigkeit bestehender Truppenteile. Stoltenberg ging davon aus, dass der Plan grundsätzlich unterstützt wird, bevor der Gipfel im Juli endgültig darüber befindet. Nach dem Vorhaben sollen 30 Heeres-Bataillone, 30 Flugzeug-Staffeln und 30 größere Schiffe oder U-Boote binnen 30 Tagen einsatzbereit sein. Die Details des Vorhabens sollen bis Ende des Jahres ausgearbeitet werden.

Die Minister wollen auch offiziell unterstützen, dass ein neues Logistik-Kommando für die Verlegung von Nato-Truppen innerhalb Europas im deutschen Ulm angesiedelt wird. Von der Leyen sagte, dies sei "eine riesige Aufgabe, die Deutschland hier federführend übernimmt".