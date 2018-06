Bundesländer Schleswig-Holstein und Berlin zur Flüchtlingsaufnahme bereit

Lösung für Flüchtlingsschiff "Lifeline" in Sicht - Einigung mit Malta gefunden

Valletta (AFP) - Für die seit Tagen an Bord der "Lifeline" auf dem Mittelmeer ausharrenden Flüchtlinge ist eine Lösung in Sicht. Nach der italienischen Regierung signalisierte auch der französische Präsident Emmanuel Macron am Dienstag, dass eine Einigung mit Malta gefunden worden sei. Demnach kann das Schiff einen maltesischen Hafen anlaufen, wenn sich genügend Länder bereiterklären, die mehr als 230 Flüchtlinge aufzunehmen. In Deutschland signalisierten Schleswig-Holstein und Berlin Bereitschaft.

Die 'Lifeline" hat 234 Flüchtlinge an Bord © AFP

Den Angaben zufolge machte Malta zur Bedingung für eine Anlegeerlaubnis der "Lifeline", dass die Menschen an Bord auf andere europäische Länder verteilt würden. Zunächst erklärten sich daraufhin Italien und Frankreich, dann auch Portugal offiziell bereit, Flüchtlinge von Bord des Schiffes aufzunehmen.

Das Land Berlin sei bereit, im Rahmen eines gemeinsamen europäischen "Lösungsansatzes Hilfe zu leisten und Menschen aufzunehmen", erklärte Senatssprecherin Claudia Sünder. Medienberichten zufolge gilt Ähnliches für Schleswig-Holstein. Aus Rechtsgründen sei eine Flüchtlingsaufnahme aber nur im Einvernehmen mit dem Bundesinnenministerium möglich, zitierte der "Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag" Landesinnenminister Hans-Joachim Grote (CDU).

Nach einem Treffen mit Papst Franziskus sagte Frankreichs Präsident Macron, sechs europäische Länder hätten sich bereiterklärt, jeweils "mehrere Dutzend Menschen" aufzunehmen. Vor seinem Besuch im Vatikan hatte Macron am Montag auch Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte getroffen, der am Dienstag die Einigung mit Malta verkündet hatte.

Wann genau das Schiff in Malta anlegen darf, war zunächst unklar. Die Hilfsorganisation Mission Lifeline dementierte das grüne Licht für die Einfahrt nach Malta. "Wir können nicht bestätigen, was in den Medien kursiert", erklärte die Dresdner Hilfsorganisation im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die "Lifeline" hatte die Flüchtlinge am Donnerstag nahe der libyschen Küste aufgenommen.

Nach Angaben eines maltesischen Regierungssprechers gab es seit dem Wochenende Gespräche zwischen EU-Mitgliedstaaten über eine Aufteilung der Flüchtlinge. Die Mittelmeerinsel Malta, die rund 400.000 Einwohner zählt, hatte der "Lifeline" zunächst wie Italien das Anlaufen eines Hafens verweigert. Das Schiff liegt deshalb seit Tagen in internationalen Gewässern vor der Küste Maltas.

Der Sprecher der Organisation, Erik Marquardt, sagte der Nachrichtenagentur AFP, in der Nacht sei ein lungenkranker Flüchtling nach Malta gebracht worden. Dies bestätigte der maltesische Regierungschef Joseph Muscat im Kurzbotschaftendienst Twitter. Damit befinden sich noch 233 Flüchtlinge an Bord der "Lifeline".

Unterdessen durfte das dänische Containerschiff "Alexander Maersk" mit mehr als hundert Flüchtlingen an Bord in Italien anlegen. Der Frachter hatte Ende vergangener Woche 113 vor der libyschen Küste in Seenot geratenen Flüchtlingen geholfen. Nach drei Tagen Wartezeit lief das Schiff am Montagabend im sizilianischen Pozzalo ein. Ein Unternehmenssprecher begrüßte die "heldenhafte Arbeit der Mannschaft" und fügte hinzu, die Reederei Maersk sei "sehr stolz".

Es war das erste Mal, dass ein Handelsschiff vor einem Hafen blockiert wurde und auf Anweisung der Behörden warten musste. Die Küstenwache hatte das Containerschiff zuvor aufgefordert, den Flüchtlingen zu Hilfe zu kommen.

Italiens Innenminister Matteo Salvini von der fremdenfeindlichen Lega-Partei hatte am Montag bekräftigt, dass Schiffe von Hilfsorganisationen, die Flüchtlinge vor der libyschen Küste aufnehmen, keine italienischen Häfen mehr anlaufen dürfen. Der Kritik an privaten Hilfsorganisationen wie Mission Lifeline schloss sich am Dienstag auch Macron an. Die Organisation habe eingegriffen, obwohl die libysche Küstenwache schon vor Ort gewesen sei. "Am Ende spielen wir den Schleusern in die Hände."

Mitte Juni war auch das Flüchtlingsschiff "Aquarius" mit mehr als 600 Menschen an Bord zunächst von Italien und Malta abgewiesen worden. Erst nach einer längeren Irrfahrt konnten die Flüchtlinge auf der "Aquarius" vor gut einer Woche in Spanien an Land gehen. Auch im Fall der "Aquarius" hatte sich Frankreich bereit erklärt, einige der Flüchtlinge aufzunehmen.