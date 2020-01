Frist läuft am Montag ab - Foster und McDonald zeigen Bereitschaft zum Einlenken

London und Dublin drängen nordirische Parteien zu einer Einigung

Belfast (AFP) - Nach drei Jahren der politischen Blockade in Nordirland haben die Regierungen in London und Dublin die nordirischen Parteien ultimativ zu einer Einigung gedrängt. Die Regierungen Irlands und Großbritanniens legten am Donnerstag einen Kompromissvorschlag vor, um eine baldige Regierungsbildung in der britischen Provinz zu erreichen. Sollte die Regierungsbildung bis Montag nicht zu Stande kommen, will die Regierung in London für Nordirland Neuwahlen ansetzen.

Das nordirische Parlament in Stormont © AFP

Die Regierungen von Großbritannien und Irland legten einen gemeinsamen Vorschlag vor. Die nordirischen Parteien sollten wieder Regierungsverantwortung übernehmen, sagte der britische Nordirland-Minister Julian Smith im irischen Sender RTE. Irlands Außenminister Simon Coveney erklärte, es gebe in der Öffentlichkeit keine Geduld mehr für "weitere Diskussionen" über die Regierungsbildung in Belfast.

Eine politische Einigung in Nordirland ist auch deshalb wichtig, weil auf die irische Insel mit dem Brexit Herausforderungen wegen der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland zukommen.

Die ersten Reaktionen der protestantischen und pro-britischen Unionisten-Partei DUP sowie der katholischen und republikanischen Sinn Fein auf den Vorschlag fielen positiv aus. Der Text stelle eine Basis dar, auf der die Regierung in "fairer und ausgewogener Weise" wiederhergestellt werden könne, erklärte DUP-Chefin Arlene Foster. Die Sinn-Fein-Vorsitzende Mary Lou McDonald kündigte eine "sorgfältige Prüfung" des Papiers an.

Nordirland hat seit drei Jahren keine Regierung mehr. Die Koalition zwischen den lange verfeindeten Parteien Sinn Fein und DUP war im Januar 2017 zerbrochen. Alle Entscheidungen für Nordirland werden seitdem in London getroffen. Eine Serie von Verhandlungen in den vergangenen Jahren über die Neubildung einer Regionalregierung war gescheitert.

Das Karfreitagsabkommen von 1998, mit dem der blutige Nordirland-Konflikt überwunden wurde, sieht vor, dass die beiden größten Parteien die Macht teilen. Im Nordirland-Konflikt waren in drei Jahrzehnten fast 3500 Menschen getötet worden.

Der von den Regierungen in London und Dublin vorgelegte Vorschlag sieht vor, dass die irische Sprache in Nordirland offiziell anerkannt werden soll. Allen Bewohnern der Provinz sollen "Freiheit und Respekt" garantiert werden, ihre jeweilige "nationale und kulturelle Identität zu wählen, zu erhalten und zu entwickeln". Die Regierung in London stellt finanzielle Hilfen in Aussicht, um die Gehälter im öffentlichen Dienst zu zahlen. Der genaue Umfang der Hilfen soll erst nach der Einigung bekanntgegeben werden.

Die Regelungen zum Brexit, der am 31. Januar umgesetzt werden soll, sehen vor, dass die britische Provinz in eine Zollunion mit Großbritannien kommt. Bei Gütern von außerhalb Europas, die auch in die EU gelangen könnten, müssen die britischen Behörden EU-Zölle erheben. Nordirland wendet zudem weiter Regeln des EU-Binnenmarktes an, um Grenzkontrollen zum EU-Mitglied Irland zu vermeiden. Dazu gehören Produkt- und Hygienestandards oder Vorgaben für Tier- und Lebensmittelkontrollen. Nordirlands Parlament darf alle vier Jahre entscheiden, ob es die Vereinbarung fortführt.