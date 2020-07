Außenminister reist zum Auftakt der EU-Ratspräsidentschaft nach Slowenien

Maas: Müssen Krisenfestigkeit der EU verbessern

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich dafür ausgesprochen, die EU auf künftige Krisen besser vorzubereiten. "Wir müssen die Krisenfestigkeit und Widerstandskraft der Europäischen Union verbessern und ihre soziale und wirtschaftliche Basis stärken", erklärte Maas am Freitag vor einer Reise nach Slowenien. Deutschland hatte am 1. Juli für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Danach sind Portugal und Slowenien an der Reihe.

Außenminister Heiko Maas (SPD) © AFP

Die drei Länder wollen eine Triopräsidentschaft bilden und ein gemeinsames Achtzehnmonatsprogramm erstellen. "Auf unsere Zusammenarbeit wird es bei der europäischen Krisenbewältigung in den kommenden 18 Monaten besonders ankommen. Dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden", erklärte Maas.

Maas reiste zum Auftakt der Triopräsidentschaft am Freitag nach Ljubljana für ein Treffen, zu dem auch der portugiesische Außenminister Augusto Santos Silva per Video zugeschaltet ist. Um 12.00 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz der drei Außenminister geplant.

Am Nachmittag trifft Maas seinen slowenischen Amtskollegen Anze Logar, Staatspräsident Borut Pahor und Ministerpräsident Janez Jansa zu bilateralen Gesprächen.