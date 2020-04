Maas berät per Videokonferenz mit Kolleginnen aus Schweden und Spanien

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) berät sich am Freitag per Videokonferenz mit seinen Kolleginnen aus Schweden und Spanien. Zunächst tauscht sich Maas mit der schwedischen Außenministerin Ann Linde aus (09.00 Uhr). Bei dem Gespräch soll es nach Angaben des Auswärtigen Amts um bilaterale, europäische und andere internationale Themen gehen. Nach der Videokonferenz ist eine Pressekonferenz geplant (gegen 10.00 Uhr), die per Livestream auf dem Facebook- und Twitterkanal des Auswärtigen Amtes übertragen wird.

Heiko Maas © AFP

Am Nachmittag (15.00 Uhr) empfängt Maas dann seine spanische Kollegin Arancha Gónzalez Laya zu einem virtuellem Antrittsbesuch. Bei der Videokonferenz stehen ebenfalls bilaterale, europäische und andere internationale Themen im Mittelpunkt. Zuvor (gegen 14.40 Uhr) sind gemeinsame Pressestatements geplant, die das Auswärtige Amt via Facebook und Twitter live überträgt.