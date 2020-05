Maas berät per Videokonferenz mit portugiesischem Außenminister Santos Silva

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) berät am Dienstag per Videokonferenz mit seinem portugiesischen Kollegen Augusto Santos Silva. Bei dem Gespräch soll es nach Angaben des Auswärtigen Amts um bilaterale, europäische und andere internationale Themen gehen. Nach der Videokonferenz sind gemeinsame Pressestatements geplant (gegen 13.00 Uhr), die per Livestream auf dem Facebook- und Twitter-Kanal des Auswärtigen Amtes übertragen werden.

Heiko Maas © AFP

Portugal hatte am Montag mit der Lockerung der vor mehr als sechs Wochen wegen der Corona-Pandemie verhängten Beschränkungen begonnen. Kleine Geschäfte, Friseursalons sowie Autohändler durften ihren Betrieb wieder aufnehmen. Portugal war bislang von der Corona-Pandemie weniger stark betroffen als andere europäische Länder wie Spanien, Italien oder Frankreich. Landesweit wurden bislang mehr als 25.000 Corona-Fälle registriert, mehr als tausend Infizierte starben.