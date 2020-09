Maas empfängt Chinas Außenminister Wang in Berlin

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) empfängt am Dienstag seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi in Berlin. Bei dem Treffen in der Villa Borsig (Pk. 11.20 Uhr) soll es nach Angaben eines Sprechers des Auswärtigen Amtes um "wichtige bilaterale und internationale Themen" gehen wie den Umgang mit der Coronavirus-Pandemie und "Strategien zur Wiederbelebung des bilateralen Handels".

Chinas Außenminister Wang Yi © AFP

Aber auch Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte würden sicher Thema sein, sagte der Sprecher. Dazu gehören unter anderem die Lage in Hongkong nach der Verhängung des sogenannten Sicherheitsgesetzes und die Lage in der Provinz Xinjiang, wo die unterdrückte muslimische Minderheit der Uiguren lebt. Zahlreiche Abgeordnete hatten Maas im Vorfeld des Besuchs aufgefordert, angesichts von Chinas Menschenrechtsverletzungen "Klartext" zu reden.