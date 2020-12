Maas empfängt UN-Generalsekretär Guterres

Berlin (AFP) - UN-Generalsekretär António Guterres wird am Donnerstag zu einem Besuch in Berlin erwartet. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) empfängt Guterres im Auswärtigen Amt zu einem Gespräch über Deutschlands Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat, das Thema Menschenrechte sowie die Corona-Pandemie. Im Anschluss an das Treffen findet eine Pressekonferenz (15.00 Uhr) statt, die auch auf dem Twitterkanal des Auswärtigen Amts übertragen wird.

UN-Generalsekretär Guterres © AFP

Am Freitag wird Guterres dann von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem Gespräch empfangen. Außerdem hält er im Bundestag eine Rede anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen. An der Veranstaltung nehmen neben Merkel unter anderen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundesratspräsident Reiner Haseloff (CDU) teil. Der Bundestag lädt nur selten hochrangige ausländische Politiker und andere Persönlichkeiten ein, um vor den Abgeordneten im Plenarsaal zu sprechen.