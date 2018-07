Maas empfängt britische und italienische Außenminister in Berlin

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) empfängt am Montag (11.00 Uhr) in Berlin den neuen britischen Chefdiplomaten Jeremy Hunt zum Antrittsbesuch. Die britische Regierungschefin Theresa May hatte Hunt vor etwa zwei Wochen zum Nachfolger von Boris Johnson gemacht, der aus Protest gegen ihren Kurs bei den Verhandlungen zum britischen EU-Austritt zurückgetreten war.

Jeremy Hunt © AFP

Hunt war zuvor Gesundheitsminister. Auch er ist ein Befürworter des Brexit, den Verhandlungsansatz der EU gegenüber seinem Land kritisierte er kürzlich als "arrogant". Nach seinem Treffen mit Hunt kommt Maas am Montag (15.00 Uhr) darüber hinaus im Auswärtigen Amt mit dem italienischen Außenminister Enzo Moavero Milanesi zusammen. Bei beiden Gesprächen soll es laut Auswärtigen Amt um "europapolitische und internationale Themen" gehen.