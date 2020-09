Maas empfängt irakischen Außenminister Hussein in Berlin

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) empfängt am Montag seinen irakischen Amtskollegen Fuad Mohammed Hussein in Berlin. Bei dem Treffen im Auswärtigen Amt soll es neben den bilateralen Beziehungen auch um den gemeinsamen Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gehen. Im Anschluss an das Gespräch wollen beide Minister um 15.00 Uhr eine Pressekonferenz abhalten.

Heiko Maas bei einer Pressekonferenz am Freitag © AFP

Im Irak kämpft seit Jahren eine internationale Koalition gegen den IS. Die Bundeswehr unterstützt den Einsatz durch Luftraumüberwachung, Lufttransport und -betankung sowie durch die Beratung irakischer Sicherheitskräfte. Vor einigen Tagen hatten die USA angekündigt, ihre Truppenstärke in dem Land noch im September um mehr als 2000 Soldaten zu reduzieren - nur noch 3000 US-Soldaten sollen bleiben.