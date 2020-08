Maas empfängt israelischen Außenminister Aschkenasi in Berlin

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) empfängt am Donnerstag seinen israelischen Kollegen Gabi Aschkenasi zu Gesprächen in Berlin. Nach einem Besuch der Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz kommen die beiden Minister zu einem Gespräch in der Liebermann-Villa am Wannsee zusammen. Im Mittelpunkt des Gesprächs sollen nach Angaben des Auswärtigen Amtes neben den bilateralen Beziehungen vor allem regionale Entwicklungen stehen. Im Anschluss findet gegen 09.55 Uhr eine Pressekonferenz statt.

Maas (l.) und Aschkenasi bei einem Treffen in Jerusalem im Juni © AFP

Vor einem informellen Treffen der EU-Außenminister in Berlin veranstaltet die deutsche EU-Ratspräsidentschaft am Donnerstag zudem ein Arbeitsessen, an dem auch Aschkenasi teilnehmen wird. Themen sind der Nahost-Friedensprozess, die Lage in der Region und die Beziehungen zwischen der EU und Israel.