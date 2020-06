Maas empfängt ukrainischen Außenminister Kuleba in Berlin

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) empfängt am Dienstag in Berlin seinen ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba. Im Zentrum des Gespräches soll nach Angaben des Auswärtigen Amtes der Konflikt in der Ostukraine stehen, wo die Bemühungen um eine Friedenslösung zuletzt wieder ins Stocken geraten sind. Ein ursprünglich für April vereinbarter Gipfel der Staats- und Regierungschefs im sogenannten Normandie-Format - Deutschland, Frankreich, Ukraine, Russland - ist weiter nicht in Sicht.

Heiko Maas © AFP

Weitere Themen der Beratungen von Maas und Kuleba sollen die bilaterale und internationale Zusammenarbeit sein. Dabei geht es auch um die Bewältigung der Corona-Pandemie. Nach dem Treffen der beiden Außenminister findet eine Pressekonferenz (12.00 Uhr) statt.