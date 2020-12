Maas eröffnet 18. Minsk Forum der deutsch-belarussischen Gesellschaft

Berlin (AFP) - Vor dem Hintergrund der seit Monaten andauernden Massenproteste in Belarus eröffnet Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Mittwoch (11.00 Uhr) das 18. Minsk Forum der deutsch-belarussischen Gesellschaft (DBG). An der zweitägigen Online-Veranstaltung nehmen unter anderen auch die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja, der polnische Außenminister Zbigniew Rau und die stellvertretende SPD-Vorsitzende Klara Geywitz teil. Hauptredner ist der renommierte Historiker und Osteuropa-Experte Timothy Snyder.

Senioren-Protest gegen Lukaschenko in Minsk © AFP

"Mit dem diesjährigen Minsk Forum rufen wir in einer für Belarus historischen Phase zum Ende der Gewalt und zur Freilassung aller politischen Gefangenen auf", erklärte der DBG-Vorsitzende Markus Meckel. Seit der umstrittenen Präsidentschaftswahl am 9. August gibt es in Belarus Massendemonstrationen gegen den autoritär regierenden Staatschef Alexander Lukaschenko. Die Behörden des Landes gehen vielfach brutal gegen die Protest-Teilnehmer vor. Die Oppositionspolitikern und Ex-Präsidentschaftskandidatin Tichanowskaja floh nach dem Urnengang ins Exil nach Litauen.