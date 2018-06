Türkische Gemeinde weist pauschale Kritik an Wahlverhalten von Deutschtürken zurück

Maas fordert nach Erdogans Wahlsieg Ende des Ausnahmezustands

Berlin (AFP) - Nach der Wahl in der Türkei fordert Außenminister Heiko Maas (SPD) von Präsident Recep Tayyip Erdogan ein Ende des Ausnahmezustands. Dies sei "der nächste Schritt, damit auch das Verhältnis zwischen der Türkei und Deutschland, aber auch zwischen der Türkei und Europa verbessert würde", sagte Maas am Montag. Die Türkische Gemeinde in Deutschland wies derweil pauschale Kritik am Wahlverhalten von Deutschtürken zurück, bei denen Erdogan deutlich besser abschnitt als in der Türkei.

Bundesregierung wirft Türkei Regelverletzung vor © AFP

Maas sagte beim Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg, die Aufhebung des Ausnahmezustands wäre ein "erstes, aber wichtiges Signal". Erdogan hatte Mitte Juni angekündigt, im Falle seiner Wiederwahl den seit Juli 2016 geltenden Ausnahmezustand aufzuheben.

Bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen setzte sich Erdogan nach Angaben der staatlichen Wahlkommission mit 52,6 Prozent der Stimmen als Präsident durch. Im Parlament eroberte das Wahlbündnis von Erdogans AKP und der ultrarechten MHP eine absolute Mehrheit. Mit der Wahl tritt zugleich eine Verfassungsreform in Kraft, mit der die Machtfülle des Staatspräsidenten deutlich erweitert wird.

Die Bundesregierung erwartet nach den Worten von Regierungssprecher Steffen Seibert eine konstruktive Zusammenarbeit mit Erdogan. Berlin gehe davon aus, dass die Arbeitsbeziehungen mit Ankara "auch in Zukunft konstruktiv und gedeihlich sein werden". In den vergangenen Monaten hatten unter anderem Inhaftierungen von Deutschen in der Türkei das Verhältnis schwer belastet, darunter des Journalisten Deniz Yücel und des Menschenrechts-Aktivisten Peter Steudtner.

Eine kürzlich inhaftierte deutsche Geschäftsfrau wurde nach Angaben einer Sprecherin des Auswärtigen Amts inzwischen wieder freigelassen. Es bestehe auch keine Ausreisesperre. Die Sprecherin bestätigte zugleich, dass im Zuge der Wahl im Südosten der Türkei drei Deutsche festgenommen wurden. Es handele sich bei ihnen nicht um Wahlbeobachter im Sinne der OSZE-Mission. Die Botschaft betreue sie konsularisch.

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, wandte sich gegen eine pauschale Kritik an deutsch-türkischen Wählern Erdogans. Die Politiker in Deutschland sollten "selbstkritisch nach ihrem eigenen Anteil daran fragen, dass eine seit Jahrzehnten in Deutschland lebende Gruppe im Staatschef eines anderen Landes ihren Anführer sieht", sagte Sofuoglu den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Dienstagsausgaben).

Der frühere Grünen-Chef Cem Özdemir sagte im Deutschlandfunk mit Blick auf Deutschtürken, die Erdogan feierten: "Die haben ja nicht nur gefeiert, dass ihr Alleinherrscher jetzt noch stärker Alleinherrscher wird, sondern die haben natürlich damit auch ein bisschen eine Ablehnung zur liberalen Demokratie zum Ausdruck gebracht, ähnlich wie es die AfD macht."

Nach Auszählung aller Stimmen kommt Erdogan bei den in Deutschland lebenden Türken nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Anadolu auf 64,8 Prozent.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer sagte, dieses Ergebnis lasse "Rückfragen" über die Frage zu, ob es gelungen sei, dass sich diese Bürger in erster Linie als Deutsche und weniger als türkische Staatsbürger fühlen. FDP-Generalsekretärin Nicola Beer zeigte sich "erschüttert" über den Jubel der Deutschtürken. Dies zeige, dass mehr für die Integration getan werden müsse.

Linken-Chefin Katja Kipping warf Erdogan vor, er hätte "ohne Manipulationen und ohne Einkerkerung der Opposition" die Wahl nicht gewonnen. "Jetzt beginnt seine völlig unkontrollierte Alleinherrschaft", so Kipping. Es sei an der Zeit, "jede Waffenhilfe für die Türkei auszusetzen".