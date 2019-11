Außenminister: "Wir brauchen keine neuen Gräben"

Maas fordert nach Macron-Kritik Zusammenhalt in der Nato

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die Bedeutung des Zusammenhalts innerhalb der Nato hervorgehoben. "Gedankenspiele über eine Entkopplung amerikanischer und europäischer Sicherheit machen mir Sorgen", sagte Maas am Donnerstag bei einer Konferenz der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. "Wir brauchen aber keine neuen Gräben. Wir brauchen mehr Zusammenhalt."

Maas © AFP

Maas bezog sich auf die Kritik von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron an der Nato. Dieser hatte dem Militärbündnis vor wenigen Wochen den "Hirntod" bescheinigt und dies unter anderem mit einer mangelnden Abstimmung der USA mit den europäischen Partnern begründet. Seine Äußerungen stießen bei vielen Partnern auf Widerspruch.

Maas sprach sich dafür aus, die transatlantische Partnerschaft besser auszubalancieren. "Wir wollen Europa als Partner innerhalb der Nato stärken", sagte er. Deutschland und Frankreich seien sich einig, dass Europa außenpolitisch "geschlossener, strategischer, selbstständiger handeln" müsse.

Macron empfängt am Donnerstag Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Paris. Nach Angaben des Elysée-Palastes dient das Treffen der Vorbereitung des Nato-Gipfels in London in der nächsten Woche. Der französische Präsident will demnach mit Stoltenberg besprechen, wie "die Europäer in der Allianz mehr Verantwortung übernehmen können".