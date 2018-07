Bundesaußenminister sichert Südkorea Hilfe aus Deutschland und der EU zu

Maas lehnt Rücknahme von Nordkorea-Sanktionen vorerst ab

Washington (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die Rücknahme der Sanktionen gegen Nordkorea vorerst abgelehnt. "Wenn es keine Taten gibt bei dem, was Nordkorea angekündigt hat, wird es auch keine Veränderungen bei den Sanktionen geben", sagte Maas am Donnerstag bei einem Besuch in Seoul. Zugleich sicherte er seiner südkoreanischen Amtskollegin Kang Kyung Wha Hilfe aus Deutschland und Europa zu.

Maas bei Pressekonferenz in Seoul © AFP

Trotz der Skepsis, die Maas mit wiederholten "Verstößen gegen das Völkerrecht und Enttäuschungen" durch Nordkorea begründete, sehe er derzeit eine vielleicht einzigartige Chance. "Möglicherweise die letzte Chance, die das Regime in Nordkorea hat", fügte der Außenminister hinzu.

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hatte bei einem historischen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump im Juni in Singapur die "vollständige Denuklearisierung" seines Landes zugesagt. Kritiker von vielen Seiten bemängelten die in Singapur getroffenen Vereinbarungen jedoch als viel zu vage. Es brauche nun kontrollierbare Schritte, forderte Maas.

Nichtsdestotrotz stehe Deutschland mit seiner historischen Erfahrung bereit, eine innerkoreanische Annäherung zu unterstützen, sagte Maas. Er bezog sich dabei auf die deutsche Wiedervereinigung. Auch in technischen Fragen, etwa bei der Kontrolle von Abrüstungsmaßnahmen, stünden die Bundesregierung und die EU bereit. Außenministerin Kang begrüßte das Angebot. Die Frage sei jedoch, "ob Nordkorea wirklich bereit ist, die Demilitarisierung zu realisieren."

Bei seinem Besuch reiste Maas auch in die entmilitarisierte Zone zwischen Nord- und Südkorea. Abschließend sollte ein Austausch mit deutschen Unternehmen stattfinden, die in Südkorea tätig sind. Maas wurde von Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen sowie Vertretern der deutschen Wirtschaft und Wissenschaft begleitet.

Unterdessen sagte US-Außenminister Mike Pompeo bei einer Anhörung im US-Senat am Mittwoch, Nordkorea stelle weiterhin Atommaterial her. Er halte die Regierung in Pjöngjang nach wie vor für die dringlichste Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA. Präsident Trump hatte nach dem Gipfeltreffen mit Kim verkündet, es gebe "keine nukleare Bedrohung durch Nordkorea mehr".

Pompeo sagte am Mittwoch, Trump habe vermutlich sagen wollen, dass die Spannungen deutlich reduziert worden seien. Zuvor hatte Pompeo bei der Anhörung versichert, dass seine Regierung keine "endlose Verschleppung" in den Gesprächen mit Nordkorea über die atomare Abrüstung hinnehmen werde.

Fortschritte gibt es anscheinend bei der geplanten Rückführung von im Koreakrieg getöteten US-Soldaten. Die erste Überführung soll am Freitag, am 65. Jahrestag der Unterzeichnung des Waffenstillstands stattfinden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Donnerstag unter Verweis auf Diplomatenkreise.

Im Koreakrieg von 1950 bis 1953 wurden mehr als 35.000 US-Soldaten getötet. 7700 gelten nach Angaben des Pentagon noch als vermisst, darunter allein 5300 in Nordkorea. Vor anderthalb Wochen waren Vertreter der nordkoreanischen und der US-Armee zu Gesprächen über eine mögliche Rückführung zusammengekommen. Nordkorea soll in Aussicht gestellt haben, sterbliche Überreste von 200 US-Soldaten übergeben zu können.