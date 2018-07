Außenminister fordert "praktische Schritte" in der nuklearen Rüstungskontrolle

Maas mahnt weitere diplomatische Annäherung zwischen USA und Russland an

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat nach dem Gipfel in Helsinki eine weitere diplomatische Annäherung zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin angemahnt. Es sei wichtig, "dass die USA und Russland miteinander reden", sagte Maas dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) am Dienstag. "Wir können uns in Syrien, in der Ukraine, bei Rüstungskontrolle und Abrüstung keine Sprachlosigkeit zwischen Washington und Moskau leisten."

Bundesaußenminister Heiko Maas © AFP

Der Außenminister verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass der Dialog "auch abseits des Rampenlichts" weitergeführt werde. Internationale Politik brauche "Verlässlichkeit, Beständigkeit und harte Arbeit", sagte Maas. Die nächsten Monate würden zeigen, "wie belastbar das Treffen in Helsinki in dieser Hinsicht war".

Trump hatte Putin zum Abschluss seiner Europareise am Montag in Helsinki getroffen. In den USA erntete der US-Präsident heftige Kritik für seinen Auftritt, weil er sich die Erkenntnisse seiner eigenen Geheimdienste zu den russischen Cyberattacken im US-Wahlkampf nicht zu eigen gemacht und Putins Dementi einer Wahlkampfeinmischung als "extrem stark und kraftvoll" bezeichnet hatte.

Neben der mutmaßlichen russischen Einmischung in den US-Wahlkampf 2016 ging es bei dem Gipfel um kontroverse Themen wie die Konflikte in Syrien und in der Ostukraine, die Beziehungen zu China, Handelskonflikte und das Atomwaffenarsenal beider Länder.

Bundesaußenminister Maas betonte, dass vor allem im Bereich der nuklearen Rüstungskontrolle eine konstruktive Zusammenarbeit Russlands und der USA im deutschen Interesse seien. "Hier braucht es nun schnellstmöglich praktische Schritte, damit es nicht nur beim bloßen Bekenntnis zur Zusammenarbeit bleibt", sagte der Außenamtschef.