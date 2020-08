Maas reist nach Explosionskatastrophe nach Beirut

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist am Mittwoch nach Beirut. Eine Woche nach der Explosionskatastrophe in der libanesischen Hauptstadt mit mehr als 170 Toten und tausenden Verletzten will Maas sich vor Ort ein eigenes Bild von der Zerstörung machen. Als Reaktion auf die Explosionskatastrophe und darauffolgende regierungskritische Proteste hatte der libanesische Ministerpräsident Hassan Diab am Montag den Rücktritt seines gesamten Kabinetts angekündigt.

Heiko Maas © AFP

Durch die zwei gewaltigen Explosionen im Hafen von Beirut waren in der vergangenen Woche 300.000 Menschen obdachlos geworden. Nach Regierungsangaben explodierten 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, das jahrelang ungesichert gelagert worden war. Die genauen Ursachen der Explosionen sind noch unklar, viele Libanesen betrachten jedoch die verbreitete Korruption in der politischen Elite als Ursache für das Unglück.