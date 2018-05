Maas reist nach Kiew und in die Ost-Ukraine

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in die Ukraine. Der Minister will zunächst in der Hauptstadt Kiew politische Gespräche führen, ehe er dann am Freitag in der Konfliktregion im Osten des Landes die Stadt Mariupol besucht. Mariupol liegt an der Kontaktlinie zwischen den ukrainischen Regierungstruppen und den prorussischen Rebellen.

Außenminister Heiko Maas bei Kabinettssitzung am 9. Mai © AFP

Vor seiner Abreise nach Kiew empfängt Maas am Donnerstag in Berlin seinen chinesischen Kollegen Wang Yi, um über bilaterale und internationale Themen zu sprechen. Anschließend ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant (11.45 Uhr).