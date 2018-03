Maas reist zu Antrittsbesuch nach Italien

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist am Freitag zu seinem Antrittsbesuch nach Italien. In Rom trifft Maas seinen italienischen Kollegen Angelino Alfano zu einem Austausch über bilaterale, europäische und internationale Themen. Für den Nachmittag stehen kulturelle Termine und eine Diskussionsveranstaltung mit Studenten auf dem Programm. Deutschland und Italien pflegen enge Beziehungen, beide Länder arbeiten unter anderem in der Migrationspolitik zusammen.

Bundesaußenminister Heiko Maas © AFP

Italien ist für zahlreiche aus Nordafrika kommende Flüchtlinge erster Anlaufpunkt in Europa. In der vergangenen Woche besuchte Maas bereits Frankreich und Polen. Kommende Woche stehen Reisen nach Israel und in die USA an.