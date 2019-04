Maas reist zu Außenministertreffen nach Warschau

Warschau (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) reist heute zu einem Außenministertreffen nach Warschau. Im Mittelpunkt der Gespräche steht die Westbalkanregion, zu der die Länder Albanien, Bosnien und Herzegowina, Nordmazedonien, Montenegro, Kosovo und Serbien gehören. Weitere Themen sind die Zusammenarbeit in Europa und im UN-Sicherheitsrat. Im Anschluss nehmen die Außenminister an einer Konferenz mit Studenten und Experten zur Zukunft Europas teil.

Auch das nächste Gipfeltreffen zum sogenannten Berliner Prozess, das am 5. Juli in Polen stattfinden soll, soll vorbereitet werden. Der 2014 angestoßene Berliner Prozess will mit Initiativen in den Bereichen Wirtschaft, Verkehr und Jugendarbeit einen Beitrag zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen zwischen den Westbalkanstaaten beitragen und damit die Versöhnung nach den Balkankriegen der 90er Jahre fördern.