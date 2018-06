Maas reist zur Wahl nicht-ständiger Mitglieder des UN-Sicherheitsrates

Berlin (AFP) - Vor der Wahl der neuen, nicht-ständigen Mitglieder für den UN-Sicherheitsrat reist Außenminister Heiko Maas (SPD) am Donnerstag nach New York. Deutschland strebt für 2019 und 2020 zum sechsten Mal einen nicht-ständigen Sitz in dem mächtigsten UN-Gremium an. Die Wahl findet am Freitag statt, und seit dem Verzicht Israels auf eine Kandidatur vor rund einem Monat gilt eine Wahl Deutschlands in den UN-Sicherheitsrat als gesichert.

Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch in Berlin © AFP

Deutschland wolle "einen aktiven Beitrag für Frieden und Sicherheit leisten", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Mittwoch zu der deutschen Bewerbung. Neben den fünf ständigen Sicherheitsratsmitgliedern USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien werden zehn weitere Staaten von der UN-Vollversammlung jeweils für zwei Jahre in das Gremium gewählt. Am Freitag werden in New York insgesamt fünf Sitze neu vergeben.