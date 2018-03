Neuer Außenminister fliegt zu Antrittsbesuch nach Rom

Maas setzt auf enge Zusammenarbeit mit künftiger italienischer Regierung

Berlin (AFP) - Außenminister Heiko Maas (SPD) setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit der künftigen italienischen Regierung. "Italien ist ein zentraler Partner für den Zusammenhalt in Europa. Mein Besuch ist auch ein Zeichen, dass wir Italien in Europa brauchen", sagte Maas am Freitag in Berlin kurz vor dem Abflug zu seinem Antrittsbesuch in Rom. Ungeachtet der künftigen Regierungskonstellation in Italien setze Deutschland auch weiterhin auf eine enge Kooperation.

Bundesaußenminister Heiko Maas © AFP

"Nur gemeinsam kann uns die notwendige Stärkung und Weiterentwicklung der Europäischen Union gelingen", sagte Maas. Der neue Außenminister will in Rom seinen italienischen Kollegen Angelino Alfano treffen und den Hauptsitz der EU-Marinemission "Sophia" besuchen. Zudem stehen kulturelle Termine und eine Diskussionsveranstaltung mit Studenten auf dem Programm.

Das italienische Parlament kommt am Freitag zu seiner ersten Sitzung nach der Parlamentswahl zusammen. Die Senatoren und die Abgeordneten sollen in den konstituierenden Sitzungen die Vorsitzenden ihrer Kammern wählen. Weder die populistische Fünf-Sterne-Bewegung noch das Bündnis der rassistischen Lega mit der Forza Italia und den Neofaschisten hatten bei der Wahl am 4. März eine absolute Mehrheit erreicht.