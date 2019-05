"Außerordentlich gutes Gespräch" mit ukrainischem Präsidenten Selenskyj

Maas sieht "Gunst der Stunde" für neuen Friedensprozess in der Ostukraine

Kiew (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich optimistisch gezeigt, dass der Friedensprozess für die Ostukraine wieder in Gang gebracht werden kann. "Wir werden die Gunst der Stunde nutzen, dieses Momentum, das es gerade gibt, den Minsker Prozess wiederzubeleben", sagte er nach einem Treffen mit dem neuen ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian am Donnerstag in Kiew.

Maas mit Selenskyj und Frankreichs Außenminister Le Drian © AFP

"Das ist ein wirklich außerordentlich gutes Gespräch, das wir hier geführt haben", betonte Maas anschließend. Die Runde sei sich einig gewesen, im sogenannten Normandie-Format weiter zu versuchen, den Frieden in der Ostukraine "möglich zu machen". Nach dem Gespräch sei er der Auffassung: "Das ist auch möglich."

Im Normandie-Format vermitteln Deutschland und Frankreich gemeinsam zwischen Russland und der Ukraine. Basis ist das 2015 geschlossene Minsker Abkommen, das einen Weg zum Frieden in der Ostukraine beschreibt. Die Umsetzung stockt jedoch seit geraumer Zeit. "Wir werden jetzt mit unseren Experten weiter darüber reden, wie der Prozess neu belebt werden kann", kündigte Maas an. Derzeit gebe es einen Stillstand, dies sei "nicht akzeptabel".

Die Menschen in der Ostukraine "warten schon viel zu lange auf diesen Frieden", betonte der Außenminister. Für Selenskyj habe "Frieden die absolute Priorität - und das ist bei uns ganz genauso".

Maas' Besuch in Kiew war das erste Treffen eines deutschen Regierungsmitglieds mit Selenskyj, der am Montag vergangener Woche sein Amt angetreten hatte. Vor dem Abflug hatte Maas seine Hoffnung geäußert, dass der Wechsel an der ukrainischen Staatsspitze neue Dynamik in die Bemühungen um Frieden in der Ostukraine bringen könnte. Dort kämpfen seit fünf Jahren prorussische Separatisten und Regierungstruppen gegeneinander. In dem Konflikt wurden bereits etwa 13.000 Menschen getötet.