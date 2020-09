Deutscher und französischer Außenminister erhöhen gemeinsam Druck auf Moskau

Maas und Le Drian: Russland muss "versuchte Ermordung" von Nawalny aufklären

Berlin (AFP) - Die Außenminister Deutschlands und Frankreichs haben gemeinsam den Druck auf Russland im Fall des vergifteten Kreml-Kritikers Alexej Nawalny erhöht. Der Angriff auf den 44-jährigen Oppositionspolitiker sei "leider kein Einzelfall", erklärten Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian am Freitag. Russland müsse "unverzüglich den Ablauf des Vorfalls und die Verantwortlichkeiten für diese versuchte Ermordung eines Mitglieds der russischen Opposition vollständig aufklären".

Heiko Maas (l.) und Le Drian © AFP

Mass und Le Drian äußerten ihre "tiefe Bestürzung" über den Fall. Der Angriff auf Nawalny sei eine "sehr schwere Verletzung der grundlegenden Prinzipien der Demokratie und des politischen Pluralismus", äußerten die beiden Außenminister.

Die Bundesregierung hatte am Mittwoch erklärt, Nawalny sei "zweifelsfrei" mit einem chemischen Nervenkampfstoff aus der sogenannten Nowitschok-Gruppe vergiftet worden. Der bekannte Kritiker des russischen Staatschefs Wladimir Putin war am 22. August mit Vergiftungserscheinungen aus Russland nach Berlin geflogen worden, wo er seither in der Klinik Charité behandelt wird.

Der neuerliche Fall der Verwendung eines Nervengifts der Nowitschok-Gruppe sei "zutiefst schockierend", erklärten Maas und Le Drian. Der Einsatz chemischer Waffen verstoße gegen die internationalen Normen.

Das von sowjetischen Wissenschaftlern entwickelte Nervengift Nowitschok war auch bei dem Anschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal im März 2018 im englischen Salisbury zum Einsatz gekommen. Als Konsequenz aus dem damaligen Anschlag nahm die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) Nowitschok in ihre Liste der verbotenen Substanzen auf.