Bundesaußenminister: Deutschland lässt sich nicht spalten

Maas unterstützt Demonstration "Unteilbar" gegen Rassismus

Berlin (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) unterstützt die Großdemonstration "Unteilbar" für ein tolerantes und weltoffenes Deutschland, zu der am Samstag in Berlin zehntausende Teilnehmer erwartet werden. "Es ist ein großartiges Signal, dass so viele auf die Straße gehen und klare Haltung zeigen: Wir sind unteilbar", sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstagsausgaben). Deutschland lasse sich nicht spalten, "von rechten Populisten schon gar nicht".

Außenminister Heiko Maas am Donnerstag im Bundestag © AFP

Die Mehrheit in Deutschland stehe für Toleranz, sagte Maas. "Neuer Nationalismus löst kein einziges Problem. Wir brauchen keine Abschottung, sondern mehr internationale Zusammenarbeit." Eine gesellschaftliche Vielfalt bei Herkunft, Hautfarben, Religionen und Lebensstil sei eine Bereicherung, keine Bedrohung. "Gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern wir nicht durch Abgrenzung und Homogenität, sondern durch gleiche Freiheit für alle", sagte der SPD-Politiker.

Mit Blick auf Erfolge von Populisten in Deutschland und Europa rief er alle Bürger auf, im Alltag für Respekt und Menschenwürde einzutreten. "Überall und jeden Tag müssen wir deutlich machen: Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus dürfen keinen Platz haben – weder bei uns noch irgendwo sonst auf der Welt."

Unter dem Motto "Unteilbar - Solidarität statt Ausgrenzung" hat ein breites Bündnis von Verbänden, Gewerkschaften, kirchlichen Organisationen und Parteien zu der Kundgebung aufgerufen. Unterstützt wird das Bündnis auch von bekannten Musikern wie Herbert Grönemeyer und der Band Die Ärzte, die bei einem Konzert an der Berliner Siegessäule auftreten wollen.