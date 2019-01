Außenminister fordert Reform der EU als Antwort auf internationale Turbulenzen

Maas warnt vor "beträchtlichem Schaden" durch ungeordneten Brexit

Berlin (AFP) - Vor der entscheidenden Abstimmung des britischen Parlaments über das Austrittsabkommen mit der EU hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) vor den Folgen eines harten Brexit gewarnt. Dieser würde auf beiden Seiten "beträchtlichen Schaden" anrichten, sagte Maas am Dienstag in einer auf Englisch gehaltenen Rede vor der irischen Botschafterkonferenz in Dublin. Im Anschluss an die Rede war ein Gespräch zwischen Maas und seinem irischen Kollegen Simon Coveney geplant.

Maas: UN-Migrationspakt weitgehend folgenlos © AFP

Derzeit sei noch offen, auf welche Weise sich der EU-Austritt des Vereinigten Königreichs am 29. März vollziehen wird, sagte Maas laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript. "Es steht zu viel auf dem Spiel, um diese Unsicherheit auf die leichte Schulter zu nehmen." Der Minister forderte Großbritannien auf, "verantwortungsvoll zu handeln" und der Einigung zuzustimmen.

Irland könne auf die "volle Solidarität" der EU bauen, betonte Maas. Eine harte Grenze auf der irischen Insel wäre "inakzeptabel". Es sei "eine Grundsatzfrage, eine Identitätsfrage für die Europäische Union", eine Schließung der Grenze zu verhindern. Irland hatte bereits angekündigt, die EU bei einer möglichen Wiedereinführung von Grenzkontrollen um Nothilfen in Millionenhöhe zu bitten.

Als Antwort auf den Brexit und politische Unsicherheiten weltweit forderte Maas eine Stärkung sowie ein einheitliches Auftreten der EU. Die Mitgliedstaaten sollten etwa Entscheidungen zur Außen- und Sicherheitspolitik künftig durch einfache Mehrheitsbeschlüsse treffen können. Entsprechende Vorschläge der EU-Kommission bezeichnete er als "nützlich". Zudem müsse sich die EU weltweit für Multilateralismus und eine Reform der "auf Regeln basierenden internationalen Ordnung" einsetzen.