Außenminister macht sich Bild von Zerstörungskraft von Atombombe in Hiroshima

Maas will sich bei Japan-Besuch für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzen

Berlin (AFP) - Außenminister Heiko Maas (SPD) will sich bei seinem Besuch in Japan für eine Welt ohne Atomwaffen einsetzen. "Wenn wir in einer sicheren Welt leben wollen, dann kann das nur eine Welt ohne Nuklearwaffen sein", erklärte Maas am Donnerstag anlässlich seiner Reise nach Hiroshima und Nagoya. Um dieses Ziel zu erreichen, sei internationale Zusammenarbeit erforderlich.

Außenminister Maas © AFP

Maas nimmt in Nagoya an einem G20-Außenministertreffen teil. Bei einem Zwischenstopp in Hiroshima wollte er sich zunächst "ein eigenes Bild von der blinden Zerstörungskraft von Atomwaffen machen". Durch den Abwurf einer US-Atombombe auf Hiroshima am 6. August 1945 wurden mindestens 140.000 Menschen getötet.

Im Anschluss an das G20-Treffen habe sein japanischer Kollege Toshimitsu Motegi zu einem Treffen der Initiative für Nichtverbreitung und Abrüstung eingeladen, erklärte Maas. Seine persönlichen Eindrücke aus Hiroshima werde er mitnehmen, um für nukleare Abrüstung und Nichtverbreitung zu werben.

Beim G20-Treffen wird es unter anderem um Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und freien Handel gehen. Einen regionalen Schwerpunkt bildet Afrika.