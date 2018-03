Maas wirbt bei UNO für deutschen Sicherheitsratssitz

New York (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wirbt am Mittwoch bei den Vereinten Nationen in New York für die deutsche Bewerbung um einen nicht-ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Nach einem Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres (09.20 Uhr) nimmt Maas an einer Debatte des Sicherheitsrats zur Zukunft der UN-Friedensmissionen (10.00 Uhr) teil. Auf dem Programm steht auch ein Gespräch mit der UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley.

Heiko Maas © AFP

Neben den fünf ständigen Sicherheitsratsmitgliedern USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien werden zehn weitere Staaten durch die UN-Vollversammlung jeweils für zwei Jahre als nicht-ständige Mitglieder in das mächtigste Gremium der Vereinten Nationen gewählt. Deutschland strebt für 2019 und 2020 zum sechsten Mal einen nicht-ständigen Sitz an. Die Bundesrepublik gehörte zuletzt 2011 und 2012 dem Sicherheitsrat an.