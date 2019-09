Maas zum Jahrestag von Genscher-Rede in Prag

Prag (AFP) - Zum 30. Jahrestag des legendären Auftritts von Ex-Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) in der Prager Botschaft reist sein Nachfolger Heiko Maas (SPD) heute in die tschechische Hauptstadt. Dort trifft Maas den tschechischen Regierungschef Andrej Babis und Außenminister Tomas Petricek. Zudem nimmt Maas an einer Veranstaltung in der deutschen Botschaft in Prag teil.

Bundesaußenminister Heiko Maas © AFP

In diese hatten sich 1989 tausende DDR-Bürger geflüchtet. Von dem Balkon der Botschaft aus überbrachte Genscher den Geflüchteten die Nachricht über ihre Ausreiseerlaubnis. Sein Satz "Ich bin heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen zu sagen, dass heute Ihre Ausreise..." ging im Jubel unter. Danach suchten weitere tausende DDR-Flüchtlinge bis November 1989 die Botschaft auf.