Maas zum Jahrestag von Genscher-Rede nach Prag aufgebrochen

Prag (AFP) - Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ist zum 30. Jahrestag des legendären Auftritts von Ex-Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) in der Prager Botschaft in die tschechische Hauptstadt gereist. Dort sind am Montag Gespräche von Maas mit dem tschechischen Regierungschef Andrej Babis und Außenminister Tomas Petricek vorgesehen. Zudem nimmt Maas an einer Veranstaltung in der deutschen Botschaft in Prag teil.

"Ich freue mich, genau 30 Jahre nach diesem denkwürdigen Abend nach Prag zu reisen", sagte Maas laut einer Twitter-Botschaft des Auswärtigen Amts vor dem Abflug in Berlin. "Heute sind wir, Tschechen und Deutsche, auf das engste verbunden: durch unsere gemeinsamen Werte, unsere EU-Mitgliedschaft und unsere Wirtschaftsbeziehungen. Damals, 1989, hätten das wohl auch die kühnsten Optimisten nicht für möglich gehalten."

In die deutschen Botschaft in Prag hatten sich 1989 tausende DDR-Bürger geflüchtet. Von dem Balkon der Botschaft aus überbrachte Genscher den Geflüchteten die Nachricht über ihre Ausreiseerlaubnis. Sein Satz "Ich bin heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen zu sagen, dass heute Ihre Ausreise..." ging im Jubel unter. Danach suchten weitere tausende DDR-Flüchtlinge bis November 1989 die Botschaft auf.