Ex-Verfassungsschutzchef erwartet von CDU andere Migrationspolitik

Maaßen fordert von Sachsens Regierungschef Kretschmer Abgrenzung von Bundes-CDU

Berlin (AFP) - Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen hat Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) dazu gedrängt, sich stärker von der Bundes-CDU abzugrenzen. "Ich wünsche mir, dass sich der sächsische Ministerpräsident von bestimmten politischen Positionen, die von der CDU auf Bundesebene propagiert werden, emanzipiert", sagte Maaßen der "Welt am Sonntag". In Sachsen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Entscheidend sei, dass die Union "wieder stärkste Fraktion im Dresdner Landtag wird", sagte Maaßen.

Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen © AFP

Von der CDU erwartet Maaßen einen anderen Kurs in der Migrationspolitik: "Wir brauchen eine Begrenzung der Zuwanderung", sagte er der "Welt am Sonntag". Die große Koalition habe "1,8 Millionen Migranten mit einem nichteuropäischen Kulturhintergrund ungesteuert und mehrheitlich unkontrolliert ins Land gelassen". Darunter seien "Hunderttausende Menschen ohne wirklichen Schutzgrund".

Maaßen warnte die CDU zudem vor Koalitionen mit den Grünen. Er halte die Politik der Grünen "in Teilen für realitätsfremd und gefährlich", sagte der frühere Verfassungsschutzchef, der für die CDU zuletzt auch Wahlkampf in ostdeutschen Ländern machte. Die Grünen verfolgten eine Migrationspolitik, die dazu führen würde, "dass die Türen noch weiter geöffnet werden und gar keine Abschiebungen mehr stattfinden".

Koalitionen der CDU mit der AfD hält Maaßen zumindest für "derzeit ausgeschlossen". Gleichwohl gebe es in dieser Partei "durchaus besonnene Personen". Er habe die Hoffnung, dass diese mit entsprechenden Angeboten in die CDU zurückgeholt werden könnten. "Ich denke, sie haben der CDU den Rücken gekehrt, weil sie mehr Rechtsstaat, Freiheit und Sicherheit möchten."

Auf den Wirbel rund um Äußerungen der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer zu einem möglichen Parteiausschlussverfahren geht das Interview noch nicht ein. Die CDU-Chefin hatte den Zeitungen der Funke Mediengruppe vom Samstag gesagt, es gebe "aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen". Sie sehe jedoch "bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet".

Später sagte sie, sie habe "weder im Interview noch an anderer Stelle ein Parteiausschlussverfahren gefordert". Es sei klar, dass in der CDU "jeder seine eigene Meinung haben kann, das macht uns aus".