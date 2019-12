Macau feiert Ende der portugiesischen Kolonialzeit vor 20 Jahren

Macau (AFP) - Die chinesische Sonderverwaltungszone Macau feiert am Freitag das Ende der portugiesischen Kolonialzeit vor 20 Jahren. 1999 wurde die damalige portugiesische Kolonie an China zurückgegeben. Der chinesische Präsident Xi Jinping reiste bereits am Mittwoch zu den Feierlichkeiten in Macau an. Xi wird am Freitag zudem an der Amtseinführung des neuen Regierungschefs von Macau, Ho lat Seng, teilnehmen.

Chinas Präsident Xi Jinping bei der Ankunft in Macau © AFP

Anders als im benachbarten Hongkong, wo die Proteste von Demokratie-Aktivisten seit Monaten nicht abreißen, gilt Macau als politisch stabil. Chinas autoritäre Führung präsentiert die Sonderverwaltungszone gerne als erfolgreiches Beispiel des Prinzips "Ein Land - zwei Systeme". Die 700.000-Einwohner-Metropole ist durch das Glücksspiel zu Wohlstand gelangt. Es ist die einzige Stadt Chinas, in der Glücksspiel erlaubt ist.