Drei Minister in Rahmen von Regierungsumbildung entlassen

Macron-Vertrauter Castaner wird neuer Innenminister Frankreichs

Paris (AFP) - Im Zuge der lange erwarteten Regierungsumbildung hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen seiner engsten Vertrauten in sein Kabinett berufen. Der bisherige Chef der Regierungspartei La République en Marche, Christophe Castaner, soll den Schlüsselposten des Innenministers übernehmen, wie der Elysée-Palast am Dienstag bekannt gab. Auch an die Spitzen der Ministerien für Landwirtschaft, Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt berief Macron neue Ressortchefs.

Neuer Innenminister Christophe Castaner © AFP

Der neue Innenminister Castaner folgt auf Gérard Collomb, der Anfang Oktober zurückgetreten war. Der 52-Jährige zählt zum Kreis der engsten Vertrauten des Präsidenten. Die Leitung der Präsidentenpartei will Castaner mit dem Wechsel ins Kabinett abgeben.

Seit Collombs Rücktritt suchte Macron nicht nur einen neuen Innenminister, sondern plante eine umfassendere Kabinettsumbildung, die sich allerdings schwierig gestaltete. Der Präsident steht unter politischem Druck, seine Zustimmungswerte in Umfragen sind schwach.

Der Elysée-Palast teilte am Dienstag des weiteren mit, Macron entlasse auf Vorschlag von Premierminister Edouard Philippe drei Minister und eine Staatssekretärin.

Neuer Agrarminister wird demnach Didier Guillaume; er ersetzt Stéphande Travert. Das Kulturministerium führt künftig Franck Riester, der damit den Posten von Françoise Nyssen übernimmt. An die Spitze des Ministeriums für sozialen Zusammenhalt rückt Jacqueline Gourault.