"Es war die richtige Entscheidung"

Macron begrüßt Trump-Dekret zu Einwandererfamilien

Quimper (AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den Beschluss von US-Präsident Donald Trump begrüßt, Einwandererfamilien an der US-mexikanischen Grenze nicht mehr zu trennen. "Es war die richtige Entscheidung", sagte Macron am Donnerstag bei einem Besuch in Quimper in der Bretagne. Trump hatte zuvor ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Es führt dazu, dass Kinder von illegal Eingewanderten nun zusammen mit ihren Eltern inhaftiert werden.

Macron sagte, das Problem der Einwanderung müsse "menschlich und effizient" gelöst werden. Die US-Praxis zur Trennung von Familien war weltweit scharf verurteilt worden, ein französischer Regierungssprecher nannte sie "schockierend".

Die US-Behörden behandeln illegal ins Land kommende Menschen seit Monaten systematisch als Gesetzesbrecher und nehmen sie in Haft. Da Kinder eigentlich nicht mit ihren Eltern inhaftiert werden dürfen, wurden die Familien auseinandergerissen. Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums wurden seit Anfang Mai mehr als 2300 Kinder von ihren Eltern getrennt.