Macron berät mit Präsidenten der Sahelzone über Militäreinsatz

Paris (AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron berät am Montag mit den Staatschefs der Sahelzone über den französischen Militäreinsatz in der Region (16.00 Uhr). Zu dem Gipfel in Pau im Südwesten Frankreichs werden die Präsidenten der afrikanischen Länder Mali, Niger, Burkina Faso, Mauretanien und Tschad erwartet.

Macron trifft auch den Präsidenten des Niger, Mahamadou Issoufou © AFP

Ziel ist nach Angaben des Elysée-Palastes eine "Neubewertung" der französischen Mission gegen Dschihadisten in der Sahelzone. In Frankreich ist der Einsatz der rund 4500 Soldaten seit dem Tod von 13 Militärangehörigen bei einer Hubschrauberkollision in Mali umstritten. Vor dem Gipfel ist eine gemeinsame Kranzniederlegung für die Opfer geplant.