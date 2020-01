Frankreichs Staatschef dringt auf "Neubewertung" des Kampfes gegen Islamisten

Macron berät mit Präsidenten der Sahelzone über Militäreinsatz

Paris (AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron berät mit den Staatschefs der Sahelzone über den französischen Militäreinsatz in der Region. An dem Gipfel in Pau im Südwesten Frankreichs nahmen am Montag die Präsidenten der afrikanischen Länder Mali, Niger, Tschad, Burkina Faso und Mauretanien teil. Ziel ist nach Angaben des Elysée-Palastes eine "Neubewertung" des französischen Kampfeinsatzes gegen Dschihadisten in der Sahelzone.

Macron trifft auch den Präsidenten des Niger, Mahamadou Issoufou © AFP

Der Einsatz Barkhane (Sicheldüne) mit rund 4500 Soldaten ist umstritten, seit Ende November 13 Militärangehörige bei einer Hubschrauberkollision in Mali ums Leben kamen. Vor dem Gipfel legten Macron und die afrikanischen Staatschefs Kränze für die Opfer auf einer Kampfhubschrauber-Basis in Pau nieder. Sieben der getöteten Soldaten waren im französischen Pyrenäen-Vorland stationiert.

Präsident Macron hatte die Staatschefs der sogenannten G5-Sahelstaaten nach dem Helikopterunglück nach Südfrankreich eingeladen. Von einigen der Staaten wurde dies als Vorladung empfunden, da sich Macron irritiert über negative Kommentare zu der französischen Militärpräsenz in den früheren Kolonien zeigte. Anti-französische Stimmung gibt es vor allem in Mali. Dort forderten erst am Freitag rund tausend Demonstranten einen Abzug der ausländischen Truppen.

Der Gipfel sei die Gelegenheit, "reinen Tisch zu machen", titelte die malische Zeitung "Les Echos" (Montagsausgabe), zur Gipfel-Teilnahme von Präsident Ibrahim Boubacar Keïta. Neben ihm waren auch die Präsidenten des Niger, Mahamadou Issoufou, des Tschad, Idriss Déby Itno, von Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, und Mauretaniens, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, in Pau.

Macron geht es nach Angaben des Elysée-Palastes auch darum, den Militäreinsatz "neu zu legitimieren". Denn der Einsatz hat auch im sechsten Jahr nach seinem Beginn 2014 eine durchwachsene Bilanz: In der Sahelzone verüben Islamisten immer wieder Anschläge auf Sicherheitskräfte.

Erst vergangene Woche waren bei einem dschihadistischen Angriff auf einen Militärstützpunkt im Niger im Grenzgebiet zu Mali 89 Soldaten getötet worden. Die französische Luftwaffe half, die Extremisten zurückzuschlagen. Es war die blutigste Attacke im Niger seit fünf Jahren.

Macron fordert bereits seit Monaten eine stärkere Unterstützung der europäischen Partner in der Sahelzone sowie der internationalen Gemeinschaft. Zu dem Gipfel waren deshalb auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres, EU-Ratspräsident Charles Michel und der Außenbeauftragte Josep Borrell eingeladen. Außerdem nahm der Präsident der Kommission der Afrikanischen Union, Moussa Faki, teil.

Auch in seiner "Hirntod"-Analyse zur Nato hatte Macron eine "größere Beteiligung der Verbündeten" beim Kampf gegen Terroristen in der Sahelzone gefordert. Die Bundeswehr ist in Mali bereits im Rahmen von Missionen der UNO und der EU präsent und bildet örtliche Sicherheitskräfte aus.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte dazu beim Nato-Gipfel in London im Dezember gesagt, es gebe "noch kein klares Bild", ob sich besser die Nato oder die EU verstärkt im Sahel-Gebiet engagiere.

Eine Mehrheit der Franzosen unterstützt die Mission Barkhane trotz der hohen Risiken: Eine Umfrage des Instituts Ifop nach dem Tod der 13 Soldaten ergab, dass 58 Prozent für den Einsatz sind.