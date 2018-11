Strenge Sicherheitsvorkehrungen rund um Feierlichkeiten in Paris

Macron empfängt Merkel und andere Spitzenpolitiker zu Weltkriegsgedenken

Paris (AFP) - Zu der feierlichen Zeremonie zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und andere Staats- und Regierungschefs begrüßt. Die Kanzlerin traf am Sonntag am Pariser Triumphbogen ein, wo um 11.00 Uhr eine feierliche Zeremonie am Grabmal des Unbekannten Soldaten stattfindet. Insgesamt werden Spitzenpolitiker aus rund 70 Ländern erwartet.

Macron begrüßt Merkel und andere Politiker in Paris © AFP

Zuvor hatte Macron die Staatsgäste im Elysée-Palast begrüßt. US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin waren dort nicht anwesend, sie werden direkt am Triumphbogen erwartet.

Dort wird Präsident Macron eine Rede halten und anschließend zu den Klängen von Ravels "Bolero" die Flamme am Grabmal des Unbekannten Soldaten symbolisch neu entzünden, um an die rund zehn Millionen Kriegstoten zu erinnern. Rund 10.000 Polizisten sichern die Gedenkfeierlichkeiten ab.

Am 11. November 1918 hatten in ganz Frankreich die Glocken geläutet, um den Waffenstillstand im Ersten Weltkrieg zu verkünden. Er wurde in einem Waldstück bei Compiègne nördlich von Paris von den Alliierten und den Deutschen besiegelt, die damit ihre Kapitulation akzeptierten. Kanzlerin Merkel und Macron hatten am Samstag gemeinsam in Compiègne an das historische Ereignis erinnert.