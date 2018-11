Frankreichs Präsident spricht am Volkstrauertag erstmals vor dem Bundestag

Macron fordert mehr europäische Souveränität

Berlin (AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in seiner ersten Rede vor dem Bundestag die "unerschütterliche" deutsch-französische Freundschaft beschworen und zugleich mehr europäische Souveränität gefordert. "Europa, und in dessen Mitte das deutsch-französische Gespann, hat die Pflicht und die Aufgabe, die Welt nicht ins Chaos abdriften zu lassen und sie auf einen friedlichen Kurs zu bringen", sagte Macron am Sonntag in Berlin. Deshalb müsse Europa stärker werden und "mehr Souveränität erobern".

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Bundestag © AFP

Im Grunde stünden alle vor denselben Herausforderungen und Hoffnungen, stellte der französische Staatschef fest. "Wir alle wünschen uns eine geregelte Weltordnung, einen fairen Handel, eine geschützte Umwelt." Wenn die Bürger gegen neue Risiken geschützt werden sollten, und Europa selbst über seine Zukunft entscheiden wolle, brauche es mehr Souveränität.

Macron räumte ein, dass diese neue Aufgabe auch Angst mache. "Jeder von uns wird im Sinne einer Vergemeinschaftung seine Entscheidungsbefugnisse, seine Außenpolitik, seine Migrations- oder Entwicklungspolitik sowie einen wachsenden Teil seines Haushalts oder sogar seiner Steuereinnahmen teilen müssen". Ziel sei es, eine europäische Verteidigung zu verwirklichen, aus dem Euro eine internationale Währung mit europäischem Haushalt zu machen und ein europäisches Flüchtlingsamt mit gemeinsamen Regeln zu schaffen.

Der französische Präsident mahnte seine Zuhörer, "wir haben die Aufgabe, jetzt zu handeln, weil wir es Europa schulden, weil wir es der Welt in ihrem derzeitigen Zustand schulden". Die Welt stehe am Scheideweg: entweder sie stürze sich "in den Abgrund der grenzenlosen Faszination für Technologie ohne Gewissen, Nationalismus ohne Gedächtnis und Fanatismus ohne Werte". Oder aber sie besinne sich "auf die aufregenden Errungenschaften des Fortschritts", von denen die ganze Menschheit profitieren solle.

Für seine Gedenkrede erhielt Macron am Schluss großen Applaus, bei dem sich die Anwesenden von ihren Plätzen erhoben.