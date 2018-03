Frankreichs Präsident besucht zuvor Trump

Macron hält Ende April Rede im US-Kongress

Washington (AFP) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron soll im Rahmen seiner US-Reise Ende April eine Rede vor dem Kongress halten. Die Ansprache Macrons vor beiden Kammern sei für den 25. April geplant, sagte der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, am Mittwoch in Washington. "Frankreich ist nicht nur unser ältester Verbündeter, sondern einer unserer stärksten", betonte er.

Macron reist Ende April in die USA © AFP

Einen Tag zuvor, am 24. April, empfängt US-Präsident Donald Trump den französischen Staatschef im Weißen Haus. Vergangenes Jahr war Trump zu Besuch in Paris. Er schaute sich gemeinsam mit Macron die Militärparade zur Feier des Nationalfeiertags am 14. Juli an.