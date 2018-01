Präsident will am 11. November 80 Staats- und Regierungschefs einladen

Macron kündigt Gedenkfeier für Ende des Ersten Weltkriegs an

Paris (AFP) - Am 11. November jährt sich das Ende des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal - und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will diesen Tag mit einer großen Gedenkfeier würdigen. Er sagte in seiner Neujahrsansprache an das diplomatische Corps am Donnerstag, er werde zu diesem Anlass rund "80 Staats- und Regierungschefs" nach Paris einladen.

Macron bei seinen Neujahrswünschen © AFP

Zuletzt fanden 2014 zum 100. Jahrestag des Weltkriegs-Beginns zahlreiche Gedenkveranstaltungen statt. Unter anderem erinnerten der frühere Bundespräsident Joachim Gauck und Frankreichs Staatschef François Hollande am 3. August 2014 gemeinsam im Elsass an den Kriegsbeginn und die Millionen von Toten.